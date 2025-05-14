Engellilere Yönelik Öneri, TBMM’de Onaylandı

YENİ YOL GRUBU ENGELLİLER İÇİN ÖNERİLERİYLE TBMM’DE

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunların belirlenmesi, bu sorunlara çözüm yollarının geliştirilmesi ve hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi için dikkat çeken bir teklifle TBMM Genel Kurulu’na geldi. Grup, engellilere sunulan tüm hizmetlerin bir yerde toplanması ve gerekiyorsa bir Engelliler Bakanlığı kurulmasını hedefleyen bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

MALİYETLİ OYLAMA PROSEDÜRÜ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, öneriyi milletvekillerinin oylamasına sundu. Ancak ilk oylamada, katip üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık nedeniyle elektronik oylama sistemine geçilmek zorunda kalındı. Oylama sürecinde AK Parti sıralarındaki yeterli milletvekili sayı eksikliği nedeniyle, öneri muhalefet oylarıyla kabul edildi. Bu sonuç, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dair daha kapsamlı bir çalışmanın yapılabilmesine zemin hazırlamış oldu.