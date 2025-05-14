Engellilere Yönelik Teklif, TBMM’de Geçti

ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI İÇİN YENİ TEKLİF

Yeni Yol Grubu, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların belirlenmesi ve bu sorunların çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla dikkat çekici bir öneri ile TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Grup, engellilere sunulan tüm hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasını ve gerekirse bir Engelliler Bakanlığı’nın kurulmasını öngören bir araştırma komisyonu oluşturulmasını önerdi.

MUHALEFETİN DESTEĞİYLE KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, bu öneriyi milletvekillerinin oylamasına sundu. İlk oylama sırasında, katip üyeler arasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle elektronik oylama sistemine geçilmesi gerekti. Oylama esnasında AK Parti’nin sıralarında yeterli sayıda milletvekili bulunmadığı için, öneri muhalefetin desteğiyle kabul edildi. Bu gelişme, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara ilişkin daha geniş kapsamlı bir araştırmanın yapılmasına olanak sağladı.