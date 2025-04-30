Engin Polat Ve Babası Hapis Ceza Alacak

MAHKEME KARARI VE SANIKLARIN CEZALARI

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen davanın dördüncü celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmadı. Duruşma salonunda sanık Ahmet Gün ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme, sanık Engin Polat ve Sezgin Polat’ın “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan her birine 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık Ahmet Gün ise, bu suçun işlenmesine katıldığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE SUÇLAMALAR

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a ait şirketler hakkında, “sahte fatura kullanılması”, “muhasebe hileleri yapılması” ve “çifte defter tutulması” gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis cezası talep ederek dava açmıştı. Savcılığın hazırladığı iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmişti.