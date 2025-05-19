Engin Yüce, Kız Arkadaşını Öldürdü

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, saat 20.00 civarında merkez Çukurova ilçesinin Huzurevleri Mahallesi’nde gerçekleşti. 15 katlı apartmanın 12’nci katındaki dairede meydana gelen gerginlik, Engin Yüce’nin kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartışmasıyla başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Engin Yüce, eline aldığı bıçakla Şevval Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı.

ENGİN YÜCE’NİN İNTİHARI

31 yaşındaki Engin Yüce, akabinde evin penceresinden kendisini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Yüce’nin binanın önündeki otoparka düştüğünü ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

ŞEVVAL ÇİFTÇİ’NİN DURUMU

Polis ekipleri daha sonraki aşamada oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri, Şevval Çiftçi’yi kanlar içerisinde buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde, 23 yaşındaki genç kadının 10 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNTİHAR NOTU VE SORUŞTURMA

Polis, dairede yaptığı incelemede Engin Yüce’nin yazdığı düşünülen 6 sayfalık bir intihar notu buldu. Savcının ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından, Çiftçi ve Yüce’nin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.