Enkaz Altından Sağ Kurtuluş Hikayesi

DEPREMDE YAŞANAN FELAKET

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, birçok bina tamamen yıkıldı ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. 6 Şubat tarihinde ülkeyi derinden etkileyen depreme, hasta oğlunun tedavisi nedeniyle Akademi Hastanesi’nde yakalanan Mehmet Ali Şakiroğlu, depremin üzerinden 260 saat geçtikten sonra canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Deprem esnasında hastane kantininin masasında uyuyan Şakiroğlu, gözlerini açtığında yerin sallandığını ve panik içinde kaçan insanlar gördüğünü belirtti. Hastanenin poliklinik bölümünde deprem pozisyonu alarak yaşam mücadelesi veren Şakiroğlu, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı ve deprem sonrası yaşananların etkisini hala hissettiğini ifade etti.

DEPREM ANI VE SONRASI

Depremin hemen ardından kaçış planları yaparken yaşadıklarını anlatan Şakiroğlu, “Normalde Gaziantep’te ailemle yaşıyordum. Oğlum Yusuf 6 Şubat gecesinde rahatsızlandı. Hastanelere gittiğimizde Hatay’daki bir hastaneye yönlendirildik. O gece saat 22.30’da hastaneye varmıştık. Sabah doktorun gelmesini bekliyorduk. Hava soğuktu. Babamla birlikte sıcak bir yer ararken kantinde uyuyakalmıştım. Uyandığımda herkesin panik içinde kaçtığını gördüm. Babam o kargaşada kayboldu, ben de poliklinik tarafına koşarken kapıya çarptım ama açılmadı. Hemen deprem pozisyonunu aldım, gözlerimi açtığımda etrafın beton yığınlarıyla kaplı olduğunu gördüm. Üstümdeki betonlar nedeniyle sesimi duyuramıyordum” diye konuştu.

ENKAZ ALTINDA HAYAT MÜCADELESİ

Şakiroğlu, enkaz altında yaşam mücadelesi verirken nasıl beslendiğini de anlattı. “Enkazın 12’nci günü gece kurtuldum. Enkazda 2 gün daha dayanabilirdim. Bir süre sonra canlı çiçek buldum ve onu yemeye başladım. Çiçekleri küçük parçalara bölüp yiyordum, kendi idrarımı da içerek besleniyordum. Yaşama tutunmak için sürekli direndim, umudumu asla kaybetmedim. Ayakların sesini duyduğumda ve oradan çıkarıldığımda hissettiğim mutluluğu kelimelerle anlatamam” dedi.

UMUT VE DAYANIŞMA

Neclanur Şakiroğlu, eşi Mehmet Ali’nin enkaz altında olması sırasında hep olumlu düşündüğünü belirtti. “Ben saat 05:00 sularında vinç yardımıyla çıktım. Kayınbabamla sarıldım, daha sonra kocamı sordum. ‘Nerede?’ diye sorduğumda, kayıp olduğunu söylediler. Kocamdan asla ümidimi kesmedim. Etraftakiler ‘artık bitti’ deyip kendi planlarını yaparken ben her zaman kocamın beni bırakmayacağına inandım. Rüyalarıma giriyordu. O günler gerçekten çok zor geçti; Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın” ifadeleriyle duygu dolu anlarını paylaştı.