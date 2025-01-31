Enkazdan Kurtulan Kadın Hayalini Gerçekleştirdi

HAYAT MÜCADELESİ VE İŞ YERİ AÇMA HAYALİ

Hatay’da yaşanan asrın felaketi sonrasında enkazdan 20’nci saatte kurtarılan Sevcan Calp, babasını kaybettikten 7 ay sonra evlatlarıyla birlikte hayalini gerçekleştirdi. Kendi iş yerini açarak ekmek parasını kazanma yoluna giden Calp, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan kentlerden birinde, Hatay’da yaşam mücadelesini sürdürüyor. Depremde yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce yapı yerle bir olmuştu. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde depreme yakalanan Calp ailesi, enkazdan 20 saat sonra kurtarıldı. Aile, depremin yaralarını sarmak ve felaketin izlerini silmek amacıyla hayallerini gerçekleştirdi.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇABA

Sevcan Calp, yıllardır iş yeri açma hayalini gerçekleştirerek bir çamaşır dükkanı açtı ve böylece ekmek parasının peşine düştü. Asrın felaketinin izlerini geride bırakmaya çalışan Calp, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. O anıları unutmak istemediğini belirten Sevcan Calp, “20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz” diyor.

Depremin ikinci yılı yaklaştıkça, çocuklarıyla birlikte yaşayabilme mücadelesinin hâlâ sürdüğünü ifade eden Calp, “Depreme uykumuzda yakalandık. 4 çocuğum, babam ve ben koridora kaçtık. Bina yıkıldı. 20 saat sonra kurtarılınca memleketime döndüm, konteynerde kaldık ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Depremde yaşadığımız o anları bir daha yaşamayı arzu etmiyorum” şeklinde açıklama yapıyor. Ailesinin geçim kaynağına katkı sağlamak için tüm mücadelelerini verdiklerini belirtiyor.

AİLECE BİRLEŞİP YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Enkazdan 20 saat sonra çıkarak 72 ameliyat geçiren 23 yaşındaki Doğuş Samet Calp, yaşadığı acıların ardından “6 Şubat depreminde enkaz altındaydık, 7 aylık bir hastane sürecimiz oldu” diye anlatıyor. “20 saat içinde AFAD kurtardı, 72 ameliyat geçirdim. Kalıcı hasar nedeniyle herhangi bir işte çalışamıyorum ama ailemle birlikte iş yeri açmaya karar verdik” diyen Doğuş, depremin yaralarını sarmak için kadın iç giyim üzerine bir mağaza açtıklarını belirtiyor. “Hemde ayakta durmaya çalışıyoruz hem de ekonomiye destek olmaya gayret ediyoruz” ifadeleriyle umutlarını paylaşıyor.