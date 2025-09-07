Enpara’da IBAN Değişikliği Başladı!

DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Türkiye’nin dijital bankacılık alanındaki öncülerinden Enpara.com, yeni bir aşamaya geçiyor. QNB bünyesinde uzun süredir hizmet veren ve şubesiz bankacılığın avantajlarını müşterilerine sunan Enpara, QNB Group’un kurduğu Enpara Bank A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam edecek. Bu önemli değişimle birlikte müşterilerin hesap numaraları korunurken, IBAN numaraları yenilenecek. Bankacılık sektörü tarafından dikkatle izlenen bu dönüşüm süreci, 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile hayata geçirilecek ve 26 Eylül’de ikinci faz devreye girecek. Gerekmesi durumunda geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Geçiş döneminin başlamasından önce banka, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla SMS göndermeye başladı. Gönderilen mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi. Ayrıca, eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca yeni hesaplara otomatik olarak yönlendirileceği ifade edildi. Ancak bu işlemin gerçekleşebilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermeleri gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, eski IBAN üzerinden gerçekleştirilen transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

Geçiş süreci sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanması bekleniyor. Banka, bu kesintilerden önce müşterilerini bilgilendirecek. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürmeye devam edecek.