Enrico Macias’ın Konseri İptal Edildi

İstanbul Valiliği, 5 Eylül tarihinde Şişli’de düzenlenmesi planlanan Enrico Macias konserinin iptal olduğunu bildirdi. Cezayir kökenli Fransız Yahudi Enrico Macias’ın konser programının, İsrail’e verdiği destekten ötürü büyük tepkilere yol açtığı ifade edildi. Valilikten gelen açıklamada, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

YASAKLI ETKİNLİKLER

Açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir” denildi. Bu çerçevede, 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde düzenlenmesi planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı vurgulandı.