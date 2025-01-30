EPDK Motorin İndirimi Açıklaması Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan motorin fiyatları hakkında açıklama

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM MUJDESİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), motorin fiyatlarıyla ilgili önemli bir bilgi sundu. EPDK, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim uygulanacağını belirtti. Bu indirimin, piyasalardaki petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar dikkate alınarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan, benzin ve LPG için herhangi bir indirim açıklanmadı. İndirimlerin bu gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI NELER?

30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul’un Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 47.31 TL, Asya Yakası’nda ise 47.20 TL olarak duyuruldu. Ankara’da motorinin litre fiyatı 47.98 TL, İzmir’de ise 48.37 TL olarak belirlendi. Güncel akaryakıt fiyatları verileri ise şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası’nda akaryakıt fiyatları; benzin litre fiyatı 46.29 TL, motorin litre fiyatı 47.31 TL ve LPG litre fiyatı 26.49 TL olarak kaydedildi.

İstanbul Anadolu Yakası’ndaki akaryakıt fiyatları ise; benzin litre fiyatı 46.14 TL, motorin litre fiyatı 47.20 TL ve LPG litre fiyatı 25.89 TL şeklinde açıklandı.

Ankara’da benzin litre fiyatı 46.80 TL, motorin litre fiyatı 47.98 TL ve LPG litre fiyatı 26.39 TL olurken, İzmir’de benzin litre fiyatı 47.18 TL, motorin litre fiyatı 48.37 TL ve LPG litre fiyatı 26.24 TL olarak belirlendi.