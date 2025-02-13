Epson’dan Yüksek Hızlı Açık Platform Tarayıcılar

MARKANIN AÇIK PLATFORM DESTEĞİ

Marka, verimlilik ve son kullanıcı deneyimini geliştirmek adına tasarladığı tarayıcı serisi ile açık platform desteği sağlıyor. Entegre Wi-Fi ve ağ desteğine sahip bu tarayıcılar, yüksek hacimli A4 tarama gereksinimi olan kurumlara özel çözümler sunuyor. Epson DS-800WN ve DS-900WN modelleri, 70 ppm’ye kadar çıkan tarama hızlarıyla kuruluşların üretkenliğini artırmalarına yardımcı oluyor. Yeni seri, web tabanlı açık platform işletim sistemiyle masaüstü sistem platformlarına ve bu sistemlerin güncellemelerine olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Ayrıca, Epson’un kurum içi çözümleri ile entegre çalışarak ağ ve filo yönetimini kolaylaştırıyor.

VERİMLİ VE GÜVENİLİR TARAMA ÇÖZÜMÜ

Gelişmiş görüntü ve çok yönlü belge işleme özellikleri sunan tarayıcılar, düşük güç tüketimiyle verimli ve güvenilir bir çözüm sağlıyor. Yerel ağla entegre çalışan seri, tarayıcıların birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılmasına imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcı kimlik doğrulaması, kişiselleştirilmiş ayarlar ve iş akışları oluşturarak belge güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. LCD ekran özelliği sayesinde, ürünler bir PC’ye ihtiyaç duymadan doğrudan kullanılabiliyor.

AÇIK PLATFORMUN AVANTAJLARI

Epson Europe’dan Anna Giallo, “Yeni tarayıcılarımız iş akışlarını kolaylaştırmak ve belge yönetim verimliliğini artırmak için hızlı, güvenilir ve yüksek kaliteli taramaya ihtiyaç duyan kuruluşlar için geliştirildi. Açık platform desteği sunan ürünler; diğer cihazlar ve çözümlerle mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. Tarayıcılarımız, çok fonksiyonlu yazıcılar da dahil olmak üzere Epson’un açık platform ürünleriyle aynı kullanıcı arayüzünü kullanıyorlar. Bu da sorunsuz ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor” diyor. Epson tarafından geliştirilen DS-800WN ve DS-900WN tarayıcılar, merkezi kurulum ve merkezden yönetim avantajlarını sunuyor. Ayrıca, Epson’un sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyen yeni ürünler, yüzde 30’a kadar geri dönüştürülmüş plastik içeriyor.