Epstein Belgelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

ABD ADALET BAKANLIĞI BELGELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturması kapsamında yayınladığı belgeler, pek çok detayı kamuoyuna açığa çıkarıyor. Yayınlanan belgelerde “Eric” isimli bir kişi tarafından Epstein’a 11 Nisan 2005’te gönderilen bir mesajda, “Dr. Landon’ın 3 aylık 25 bin dolar ödeme vakti geldi, lütfen onaylayın.” ifadesinin yer aldığı görülüyor.

EPSTEİN’İN PAKET GÖNDERİMİNE DİKKAT

Belgelerde, Dr. Landon’un, o dönemde Epstein ile yakın ilişkileri bulunan Les Waxner tarafından bağışlanan Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi’nde 1987 yılından bu yana çalıştığı kaydedilmiştir. Ohio Eyalet Üniversitesi’nde doktor ve profesör olarak görev alan Landon, aynı zamanda jinekoloji ve doğum bölümünün başkanlığını yürütüyor. Ayrıca, belgelerde Epstein’in Landon’un adresine en az 10 paket gönderdiğine dair bilgiler mevcut; ancak bu paketlerin içeriği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Landon ise yaptığı açıklamada, Epstein ya da herhangi bir mağdur için klinik hizmet sağlamadığını, bunun yerine Epstein’in para yönetim firması New York Strategy Group’un olası biyoteknoloji yatırımlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti için ödeme yapıldığını ifade ediyor. Epstein’ın o dönemdeki suç eylemlerinden haberi olmadığını vurgulayan Landon, bu tür eylemlerin kınanması gerektiğini ve mağdurlar için “çok kötü hissettiğini” belirtiyor.

TABLO İLE İLGİLİ ŞOK DETAY

Belgelerde yer alan bir e-postada, asistanı Sarah Kellen’ın Epstein’in New Mexico’daki Zorro Çiftliği’nde satın aldığı bir tablo hakkında konuşması dikkat çekiyor. Kellen, 2011 tarihli bir e-postada, Rich Barnett’a Cornelis Cornelisz van Haarlem’in “Masumların Katliamı” adlı tablosunun çiftliğe kargolanmasıyla ilgili sorularla geliyor. E-postada tabloyu tanımlarken Kellen, “bebeklerin öldürüldüğü sahne” ifadesini kullanıyor. Bunun yanı sıra, Epstein’in fuhuş ağı kurma suçlaması nedeniyle tutuklandığı dönemde Sanita isimli bir kişiye, “Kimball’a başka bir kız verdim, çok heyecanlandı. Ona senin koyu renk göz tercih ettiğini söyledim.” şeklinde mesaj gönderdiği belgelerde yer alıyor.

TEKLİFİN REDDEDİLMESİ

Dosyalardaki e-postalarda Ed Epstein’in, 2003 yılında Epstein’ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e, 11 Eylül saldırılarının tarihine atıfta bulunarak, “9/11 Gölge Komisyonu’na katılmak ister misin?” sorusunu yönelttiği görülüyor. Maxwell, Epstein’ın bu teklifine olumsuz yanıt veriyor.

EPSTEİN SKANDALININ GÖLGESİ

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştur. Epstein hakkında yapılan açıklamalarda, eski Prens Andrew, ABD eski başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi tanınmış isimlerle ilgili bilgiler yer almıştır. ABD Federal Soruşturma Bürosu, Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü incelemede, ünlü şahısların bulunduğu “müşteri listesi”ne dair herhangi bir delil bulamadığını ve Epstein’ın, aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna ulaştıklarını bildirdi.