Erbakan, İttifak’a Katılmayacaklarını Açıkladı

PARTİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN’IN AÇIKLAMALARI

Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı’nın açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Açılışta, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erbakan, “Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. ‘Denenmiş bir kez daha denenmez’ diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim” dedi. Erbakan, sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin mümkün olabileceğini belirtirken, bu konuda kapıyı tamamen kapatmadıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadığını söyledi.

KONULARA DEĞİNDİ

Seçime yakın dönemde bu yönde bir çalışmanın ihtimal dahilinde olabileceğini ifade eden Erbakan, fındık fiyatlarına da dikkat çekti. Çiftçilerin toplam borcunun AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine çıktığını belirten Erbakan, “Ordu’da, Giresun’da fındık konusu gündemde. Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık birdenbire Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur. Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak. Rahmetli Erbakan hocamız 80 cent olan fındık alım fiyatını 3,2 dolara çıkartarak 4 misli artırmıştı. Bugün devletin yapması gereken üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir” şeklinde konuştu.