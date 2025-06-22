Erbakan, ittifaklara katılmayacaklarını açıkladı

PARTİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı Binası’nın açılışına iştirak etti. Törende önemli değerlendirmeler yapan Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

BERABERLİK İHTİMALİ YOK

Açılışta konuşan Erbakan, “Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. ‘Denenmiş bir kez daha denenmez’ diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içerisinde olmayacağımızı da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabiliyor. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir” dedi.

FINDIK FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Erbakan, fındık fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “Çiftçinin toplam borcu AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine gelmiş seviyede. Ordu’da, Giresun’da fındık konusu gündemde. Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur. Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak. Rahmetli Erbakan hocamız 80 cent olan fındık alım fiyatını 3,2 dolara çıkartarak 4 misli artırmıştı. Bugün devletin yapması gereken, üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir.”