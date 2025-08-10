Ercan, “Balıkesir’i Ucuz Atlattık” dedi

BALIKESİR DEPREMİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ercan, Balıkesir ile ilgili olarak “Türkçe anlamında ‘çok deprem olan yer’ anlamına gelir” ifadesini kullandı. Tespit edilen bir fay hattının aktif hale geldiğini belirten Ercan, Sındırgı çevresinde bir yer kırığının oluştuğunu söyledi. Kent merkezinde evlerde büyük bir yıkım beklemediğini, fakat taş yapıların bulunduğu alanlarda kısmi yıkımlar olabileceğini aktardı.

BÜYÜK YIKIM OLASILIĞI DÜŞÜK

Ercan, deprem sonrası yaşanacak büyük hasar konusunda olasılığı düşük gördüğünü vurguladı. “Büyük bir yıkım için daha büyük bir depremin olması gerekir. Yapılarda kontrol önlemleri de artık daha iyi bir seviyeye gelmiş durumda” dedi. Kırsal alanlarda ise köylerde bazı yapıların zarar görebileceğini belirtti. Genel olarak bu depremin ucuz atlatıldığını ifade etti.

DEPREM GERÇEĞİNE DİKKAT

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem gerçeğine de dikkat çekerek, “Dünya üzerindeki depremlerin yüzde 3’ü Türkiye’de gerçekleşiyor. Diğer ülkelerde de deprem oluyor, ancak Türkiye’deki depremlerde yıkım oranı daha yüksek oluyor” şeklinde konuştu. Bu durum, ülkenin deprem riskinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.