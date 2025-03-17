Ercan Deniz’den Özcan Deniz’e Şok İddialar

VERGİ İNCELEMESİ YENİ BİR BOYUT KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan Deniz hakkında başlatılan vergi incelemesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ünlü sanatçının ağabeyi Ercan Deniz, “Neler Oluyor Hayatta” programında yaptığı dikkat çekici açıklamalarla durumu farklı bir boyuta taşıdı. Özcan Deniz’in uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlara dair dikkat çeken ifadelere yer veren Ercan Deniz, kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. İlk kez program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuşan Ercan Deniz’in iddiaları, kardeşler arasındaki gerilimi ve devam eden hukuki süreci ön plana çıkardı.

ŞİRKETİN DURUMU ÜZERİNE ÇARPICI İDDİALAR

Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz ile 35 yıllık ticari ilişkilerini değerlendirerek şirketle ilgili ciddi suçlamalarda bulundu. Özellikle “Şirketi 22 Temmuz’da kız kardeşimden devraldım. Mayıs’ta kız kardeşim, şirketin tüm gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu Melek Hanım’a aktardı. Üç kız kardeşine ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev aldı. Ayda bir milyon lira kredi kartı harcıyor ama devlete dört senede 35-40 milyon lira ödedi” şeklindeki açıklamaları, şirketin içinin boşaltıldığı iddiasını kuvvetlendirdi.

EVLİLİK İDDİALARI VE MAL PAYLAŞIMI

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in evlilik durumu hakkında da ilginç bir iddiada bulundu ve “Gayrimenkulleri evlendikten sonra eşine ve eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bize devredecekler’ dedi. Ben buna izin vermedim. Kavganın başlangıcı bu. Zaten mal vermediğim için evlendi, sevdiği için değil” dedi. Bu iddialar, Özcan Deniz’in özel hayatıyla ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.

MALİ SIKINTILAR VE İFLAS TEHLİKESİ

Ercan Deniz, kendi mali durumuna da dikkat çekerek “Ben sıfırım, arabam yok, kiralık arabayla geziyorum. Şirketimi kapatıyorum, 30 Mart’ta devre sonu faizlerini ödeyemeyeceğim. Özcan Bey de ödemeyecek. Belediyede mallarım yıkılıyor. Özcan’ın ve karısının kaçak inşaatlarına dair elimde evraklar ve videolar var. ‘Bana bir şey olmaz’ dedi ama şirkete ve bana büyük zarar verdi. 15 gün sonra iflas ediyorum, o ise hâlâ para kazanıyor” dedi. Bu sözler, Ercan Deniz’in iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

ÖZCAN’IN YAKLAŞIMI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Ağabey Deniz, Özcan Deniz ile 1,5 ay önce yaptığı görüşmeyi de paylaşarak “1,5 ay önce ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, gel ofise çözelim’ dedim. ‘Ben Özcan Deniz’im, her sorunu çözerim’ dedi ama çözmedi” diyerek kardeşinin tavırlarını eleştirdi. Bu açıklama, Özcan Deniz’in duruma karşı tutumunu özetleyen önemli bir detay oldu.

GEÇMİŞTEN İTİBAREN SUÇLAMALAR

Ercan Deniz, Özcan ile olan geçmiş çalışma ilişkisini değerlendirirken “Biz Özcan’la kader arkadaşıydık. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur!” diyerek yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu itiraf, soruşturmanın ciddiyetini daha da artıran bir unsur oldu.