Ercan Deniz’e Uzaklaştırma Kararı Verildi

FİLM ŞİRKETİ VE AİLESEL GERİLİM

Deniz Filmcilik şirketine ait boş daireleri kiralamak isteyen Ercan Deniz, Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar ile karşılaştı. Bu karşılaşma sonrasında Ercan Deniz, savcılığa başvurdu. Özcan Deniz ise eşi Samar’a küfür eden abisine karşı korunma talep etti. Mahkeme, Ercan Deniz’in 2 ay boyunca Özcan Deniz ve eşine hakaret etmemesine ve yanlarına yaklaşmamasına karar verdi. Deniz ailesindeki gerilim, ailevi sorunlarla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

DAİRE KİRALAMA TARTIŞMASI

Ercan Deniz, Deniz Filmcilik şirketine ait butik sitede boş olan iki daireyi kiralamak istemişti. Ancak bu süreçte site sakinlerinden olan Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın müdahalesiyle karşılaşınca durumu daha da karmaşık hale geldi. Ercan Deniz, bu gelişmenin ardından hukuki yollara başvurdu ve savcılığa başvurdu.

ÖZCAN DENİZ’DEN TEPKİ

Abisinin eşi Samar’ı huzursuz ettiği için sinirlenen Özcan Deniz, duruma sert bir tepki gösterdi. Özcan Deniz, Ercan Deniz’e hitaben, “Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin!” şeklinde uyarıda bulundu. Özcan Deniz, ayrıca Ercan’a “Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım” diyerek sert bir dille karşılık verdi.

KÜFÜRLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in eşine yönelik ifadeleri nedeniyle karşılıklı açıklamalarda bulundu. Özcan Deniz, Ercan’a hitaben, “Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Ahlaksız, senin gelinin bu kız” sözleriyle tepki gösterdi. Ercan Deniz’in hukuki süreçleriyle birlikte mahkeme, Ercan’a 2 ay süreyle Özcan Deniz ve eşine yaklaşmama kararı aldı. Ailevi sorunların devam ettiği bu süreç, gündemde kalmaya devam ediyor.