Ercan Saatçi İBB Soruşturmasında Serbest Kaldı

İBB’YE YAPILAN SORUŞTURMALARDA FLAŞ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarında önemli gelişmeler devam ediyor. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ünlü şarkıcı Ercan Saatçi hakkında karar alındı. Saatçi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirilen hakimlik sorgusunun ardından Alihan Aydın, Bayram Taşkın, Cemal Ufuk Karakaya ve Ahmet Palazoğlu ile birlikte serbest bırakıldı.

Ercan Saatçi’den Beklenen Açıklama

Gözaltında tutulan Ercan Saatçi, adliye çıkışında basına kısa bir açıklama yaptı. Serbest bırakılmasının ardından, “Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” ifadelerini kullandı.

Gözaltının Nedeni Nedir?

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınma nedeni, soruşturmayı en çok gündeme getiren konulardan biri haline geldi. Patronlar Dünyası’na göre, Saatçi’nin ortak olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., 2020 yılında İBB’den toplamda 30 milyon 655 bin TL değerinde üç ihale aldı. Bu ihalelerin yolsuzluk soruşturmasının önemli bir parçasını oluşturduğu ve usulsüzlük iddialarıyla ilişkili olduğu belirtiliyor. Savcılık, Saatçi’nin bu ihalelerdeki rolünü araştırmış ancak hakimlik, tutuklama yerine adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.