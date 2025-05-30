Erciş Mezarlığında Yangın Çıktı

DUMANLAR YÜKSELDİ

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Alkanat Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta öğle saatlerinde dumanlar havaya yükselmeye başladı. Çevre sakinleri bu durumu hemen itfaiyeye bildirdi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

POLENLERİN ETKİSİ

Yangın, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanı etkiledi ve bazı mezarların da zarar gördüğü belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli Veysel Kartal, yangının kontrol altına alınmasının zorluğuna dikkat çekti. Kartal, bölgede yoğun olarak bulunan kavak ağaçlarının havada bol miktarda polen olduğunu ve bu pamuk benzeri yapının alevlenmeyi kolaylaştırdığını ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Kartal, “Haber gelir gelmez hızla olay yerine ulaştık ve yangına müdahale ettik. Ancak kavaklardan yayılan polenlerin çok kolay tutuştuğunu gördük” diyerek, olası yeni yangınlara karşı vatandaşları uyardı: “Bu tür yangınların önüne geçmek için özellikle kavak polenlerine karşı daha dikkatli olunmalı.”