“Erciyes’te Güçlü Tatbikat Gerçekleşti”

ERCIYES-2025 TATBİKATI TAMAMLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kayseri’de gerçekleştirdiği “Erciyes-2025 Tatbikatı”nın seçkin gözlemci günü tamamlandı. Bu tatbikat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneği geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen etkinlik, İncesu ilçesindeki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda yapıldı.

13 ÜLKE TATBİKATA KATILDI

Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve çeşitli sivil kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler katıldı. Toplamda 1003 personelden 36’sı yabancı olmak üzere etkinliğe iştirak etti. Hava indirme kabiliyetini geliştirmeyi ve dost ülkelerle ortak harekat icra etme yeteneğini artırmayı amaçlayan tatbikat büyük ilgi gördü.

DÜŞMAN MERKEZİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Tatbikat senaryosuna göre, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130, CN-235 ve A400M uçakları, 35’i yabancı toplam 265 paraşütçüyü bölgeye indirdi. Paraşütle inen komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon gerçekleştirdi. Teröristlerden arındırılan bölgede belirlenen bir hedef, SİHA ile vuruldu. Bölge, helikopterle indirilen toplarla da hedefler imha edilerek kontrol altına alındı. Tatbikat sonrasında AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım amacıyla helikopterle bölgeye ulaştırıldı ve etkinlik, 14 ülkenin bayraklarıyla yapılan saygı atlayışıyla sona erdi.

REKOR YERİNE GETİRİLDİ

Tatbikatta, paraşütle atlama gerçekleştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmaktan duyduğu onuru dile getirdi. 1995 yılından beri atlayış yaptığını belirten Küçükkonuklar, “Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir.” dedi.

YETKİLİLER ETKİNLİĞİ TAKİP ETTİ

Tatbikatın taktik aşamasının sona ermesinin ardından, yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni silah sistemleri, görüntüleme ve keşif sistemleri ile insansız hava araçları sergilendi. Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerin de yer aldığı tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer askeri yetkililer yerinde takip etti. Tatbikatta, toplamda 4 C-130 nakliye uçağı, 2 A400M ağır yük nakliye uçağı, CN235 nakliye uçağı ve çeşitli helikopterler görev aldı.