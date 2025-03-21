Erdoğan: 21 Mart Bahar Bayramı Olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “21 Mart Nevruz Günü Anma Programı”nda önemli açıklamalar yaptı.

NEVRUZ COŞKUSUNU PAYLAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum” dedi. Erdoğan, “Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali beyle de şöyle bir istişarede bulunduk. 21 Mart’ın Bahar ve Kardeşlik Bayramı olarak ilan edilmesini teklif ediyorum. Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah,” şeklinde konuştu.

GAZZE’YE YARDIMLARIMIZ ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarının şehit düşenlerin yüreğini dağladığını vurguladı. Türkiye’nin Filistinli kardeşlerinin yanındayacağını belirten Erdoğan, “Ramazan bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı artırdık. Ateşkesin yeniden teşhisi, zulmün son bulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık,” dedi.

SİNSİ AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şımardıkça şımaran günden güne daha pervasız hale gelen katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz,” diyerek sözlerine devam etti. Erdoğan, barış ve huzur dolu bir geleceği inşa edeceklerini ifade etti ve “Bize korku yakışmaz. Onun için de korkmayın Allah bizimle beraberdir,” dedi.

NEVRUZ KÜLTÜRÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAR

Cumhurbaşkanı, Nevruz’un hem tarih hem de kültür açısından önemli olduğuna dikkat çekti. “Bugün az önce ifade ettim, aynı zamanda Nevruzu da hep birlikte sevinçle kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 21 Mart yalnızca bu yıl değil esasen asırlardır nevruzun temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeşlerimizle birlikte teneffüs ediyoruz,” açıklamasında bulundu.

İBB SORUŞTURMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu gerekçe gösterilerek huzurun bozulması için gerçekleştirilen girişimlere dikkat çekti ve “Sırf kendi ikballeri rant tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye’yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum,” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI’NIN ÇAĞIRDIĞI SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı’nın çağrısına karşı çıkarak, “Bu milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermedik göstermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır,” dedi. Erdoğan, bu durumu hukuksuzluğun savunulması olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDİLMEYECEKTİR

Son olarak Türkiye’nin sokak terörüne teslim edilmeyeceğini belirten Erdoğan, “Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak hakim ve savcılarımızı tehdit ederek gayrihukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir,” ifadelerini kullandı.