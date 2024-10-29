Erdoğan’a Bayram Tebriği Mesajı Gönderildi

İLHAM ALİYEV’DEN KUTLAMA MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına kendisi ile Azerbaycan halkı adına iyi dileklerini sundu. Aliyev, Türkiye’nin ikinci yüzyılına “siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü” olarak girmesinin kendisini gururlandırdığını ifade etti.

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Aliyev, Türkiye’nin elde ettiği büyük başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vizyoner ve bilge liderliği” sayesinde mümkün olduğunu belirttiği mesajında, “Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye’nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor.” dedi. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek zirvede bulunduğu dönemde kardeşliklerine duyduğu mutluluğu dile getiren Aliyev, dinamik ve aktif bir şekilde gelişen bu ilişkilerin “bölgesel iş birliğinin omurgasını” oluşturduğunu kaydetti.

AVRUPA’DAKİ ROLÜMÜZ

Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkisinin “bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağladığını” ve tüm Avrasya için önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu stratejik müttefikliğin, “bir millet, iki devlet” ilkesi doğrultusunda ortak çabalarla daha da derinleşip güçleneceğine inandığını ifade etti.