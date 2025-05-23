“Erdoğan’a Türkiye’nin İhtiyacı Var.”

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN’A DESTEK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki “Benim tekrar aday olma derdim yok.” beyanı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunacağı daha çok hizmet olduğunu vurguladı ve “Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur. Bu durum, bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.” dedi.

ERDOĞAN’IN HİZMETLERİ ÜST DÜZEYDE YER ALIYOR

Bahçeli, mesajında öne çıkan birçok ifadeye yer verdi. “Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.” diyerek Türkiye’nin durumu hakkında bilgi verdi. Bir Türkiye Yüzyılı rotasında umutların dirildiğini belirten Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi, her türlü övgünün üstündedir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYIL YOL HARİTASI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştireceği daha çok hizmet olduğunun altını çizdi. “Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.” dedi ve Erdoğan’ın “Benim tekrar aday olma derdim yok.” ifadesinin adil bir beyan olmadığını ifade etti. Türkiye’nin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Erdoğan’a ihtiyacı olduğunun kesin bir tarih ve gerçek olduğunu söyledi. “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı’nın yolundan caymaya hakkı yoktur.” diyen Bahçeli, günümüz koşullarında bu durumun uygun olmadığını belirtti.

KARARLI SİYASİ HAREKETLER GEREKİYOR

Bahçeli, terörsüz bir Türkiye için birçok aşama geçileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi konusunda birlikte yapılacak çok şey olduğunu ifade etti. “Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müelliflerinin, yapılanları yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olamaz.” dedi. Ayrıca Bahçeli, Erdoğan’ın varlığının önemli bir değer olduğunu belirtti.