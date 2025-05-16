Erdoğan, Adil Barışın Kaybedeni Olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

BİRLİK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyonu tanımak için bir araya geldik” diyerek, birlik ve iş birliği temelinde ortak eylemin her zamankinden fazla önem taşıdığını vurguladı.

DÖNÜŞÜMÜ AVRUPA’DA BAŞLATMALIYIZ

Erdoğan, Avrupa kıtasının güvenliğinin bölünmezliği ve refahın adil paylaşımı ilkeleri üzerine inşa edilecek bir dönüşümü, “bizler Avrupa kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız” şeklinde ifade etti. Kritik mineraller ve arz tedarik zincirleri gibi iş birliğine sahip alanlara dikkat çekti. Tarihte yaşanan savaşların, “savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıfladığımızı, birleştikçe güçlendiğimizi” öğrettiğini söyledi.

TÜRKİYE AVRUPA’DA STRATEJİK BİR ORTAK

Ekonomik güvenliğin de önemine değinen Erdoğan, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişiminin kritik olduğunu ifade etti. Bu durumun, “kritik sektörlerde ortak yatırımların önünü açacağını” belirtti. Son yıllardaki yatırımlarla ve doğal gaz alanındaki anlaşmalarla Türkiye’nin enerji merkezi hedefine yaklaştığını, Türkiye’nin Avrupa’daki tedarik zincirlerine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

UKRAYNA’DA BARİŞ İÇİN ÇABALAR

Erdoğan, Ukrayna’da silahların susması için kritik bir dönemden geçtiklerini, “Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz” ifadeleriyle dile getirdi. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İstanbul’da Dışişleri Bakanı Fidan’ın öncülüğünde görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekti.

GAZZE’DE FELAKET VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de 20 aydır eşi benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını ve bunun durdurulması gerektiğini belirtti. Netanyahu’nun tutumunun bölgeyi tehlikeye attığını belirterek, Avrupa’nın insani sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Gazze’nin yaşanabilir olması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’deki çatışmaların sona ermesi ile “yeni ve umut dolu bir sayfanın açıldığını” söyledi ve Trump’ın Suriye yaptırımlarını kaldırma açıklamasını değerli bir adım olarak değerlendirdi, diğer yaptırımların da kaldırılmasını beklediğini belirtti.