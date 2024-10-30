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Erdoğan, Akşener’e Dava ve Şikayetleri İptal Etti

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e karşı açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti. Bu karar, siyasi arenada önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, bu durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

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