Erdoğan: Bağımsız Filistin İçin Mücadelede Kararlıyız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAKİSTAN’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek amacıyla Pakistan’a gitti. Erdoğan, başkent İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi ve iki lider, burada ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şahbaz Şerif, “Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi. Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte.” şeklinde konuştu.

TİCARET HEDEFİ VE İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefe ulaştırmak için çalışacağız. Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif ile yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. En zor zamanlardaki dayanışmamız ilişkilerimizin göstergesi.” Erdoğan, Asrın felaketi olarak adlandırdığı 6 Şubat depremlerinin ardından, Başbakan Şerif’in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu belirtti.

Erdoğan, Pakistan’ın terörle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini ifade ederek, “Terörün her türlüsüyle mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz. YPG, PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mücadelemizde Pakistan’ın güçlü desteğini hissediyoruz.” dedi. FETÖ’nün terör örgütü olarak ilan edilmesi ve okulların Maarif Vakfı’na devredilmesinin önemine değindi.

FİLİSTİN MESELESİNDEKİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu da takdirle karşıladığını vurgulayarak, “Gazzeli kardeşlerimizi topraklarından koparmak gibi planlar arasında bu dirayeti memnuniyetle karşılıyoruz. Gazzeliler vatanından ayrılamaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.