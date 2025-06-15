Erdoğan Barış Diplomasi Sürecini Sürdürmekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki gerginliğe yönelik barış diplomasisini aktif bir şekilde sürdürüyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Sait ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, taraflar arasındaki çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel konular üzerinde de duruldu.

YENİ SAVAŞA TAHAMMÜL YOK

Erdoğan, görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucu ortaya çıkan çatışmaların bölge güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, bölgenin başka bir savaşa asla tahammül edemeyeceğini vurguladı.

NÜKLEER ANLAŞMAZLIKTA TEK YOL MÜZAKERE

Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik için bir sorun haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşiyor olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Türkiye’nin nükleer çatışmaların çözümünde tek yolun müzakere olduğunu belirtti. Görüşme sırasında, son gelişmelerin Gazze’deki İsrail uygulamaları nedeniyle göz ardı edilmemesi gerektiğini ekledi.

ERDOĞAN’IN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini ve nükleer müzakerelerin bu anlaşmazlığın çözümünde tek yol olduğunu dile getirmişti. Pezeşkiyan ile görüşmesinde de saldırıları şiddetle kınadığını ve İran halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti. Erdoğan, Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölge istikrarı için en büyük tehdit olduğunu ve bu durumu bir kez daha Iran’a yönelik saldırılarla göstermiş olduğunu belirtti. Tansiyonun düşürülmesi için İsrail’in durdurulması gerektiğini dile getirdi.