Erdoğan Bolu’daki Yangın ile İlgili Konuştu

MKYK TOPLANTISINDA BOLU YANGINI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında, en önemli konu Bolu’daki yangın faciası oldu. Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” şeklinde ifadeler kullandı.

Bakan ERSOY: YASAL BOŞLUK MEVCUT

MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasının ardından bakanlara söz verildi. İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yangın konusundaki yasal boşluklara dikkat çekerek, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” dedi.

Bakan TUNÇ: SUÇLU ORTAYA ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Bolu’daki yangın faciasında yaşanan kurumlar arası söylem tartışmaları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Muhalefet kanadında ‘Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz’ yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak.”