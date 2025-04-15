Erdoğan, CHP’ye “Mandacılık” Eleştirisi Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantı saat 15.24’te başladı ve ana gündem maddeleri arasında öğretmen atamaları, ekonomik gelişmeler, terörle mücadele ve dış politikanın acil konuları yer aldı.

GÜNDEMİN DOĞAL AKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, “Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi. Ekonomi, tarım, dış politika ve güvenlik gibi önemli konuların detaylı bir şekilde değerlendirildiğini ifade ederek, “Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı ve “Zorbalıklar karşısında asla geri atmadan milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz” dedi.

DİPLOMASİ VE İŞBİRLİĞİ

4. Antalya Diplomasi Forumu’nun Türk dış politikasının gücünü yansıttığını belirten Erdoğan, “6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı” dedi. Gazze ve Suriye konularının önemine dikkat çekip, “İnsanlığın 5’ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik” diyerek, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için çaba göstereceklerini ifade etti.

BAŞARILI ORGANİZASYON

Bu etkinliğin bir başarı ile gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, “Bizlere bu gururu yaşatan Dışişleri Bakanlığımızı ve foruma destek veren tüm kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi. Türkiye’nin adalet, barış ve diplomasiyi her zaman öncelikli kılmaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıntıların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.