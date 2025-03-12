Erdoğan’dan DEM Parti Görüşmesine Açıklama

ERDOĞAN’DAN DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME İHTİMALI

Geçtiğimiz günlerde grup toplantısı sonrası basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, DEM Parti ile olası görüşmeler hakkında sorulan bir soruya net bir yanıt verdi. “Randevu istenirse veririm” diyen Cumhurbaşkanı, bu konuda herhangi bir ön şart ya da engel koymadığını belirtti. Erdoğan’ın bu tutumu, Suriye’deki gelişmeler ve DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlattığı siyasi parti turu açısından dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

SİYASİ DİYALOGUN KAPISI AÇILIYOR MU?

DEM Parti, Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından çeşitli siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı. Erdoğan’ın “randevu istenirse veririm” ifadesi, AK Parti ile DEM Parti arasında bir diyalog olabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi. Ancak bu görüşmenin içeriği ve zamanlamasıyla ilgili henüz herhangi bir detay paylaşılmadı. Erdoğan’ın bu açıklaması, Türkiye’nin iç ve dış politikadaki hassas dengeleri açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.