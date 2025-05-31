Erdoğan’dan Gençlik Zirvesi’nde Önemli Mesaj: “Kimse Bizi Bölemez!”

ERDOĞAN’IN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde kayda değer mesajlar paylaştı. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu tarafından düzenlenen bu zirvede Erdoğan, gençlere güven verirken, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” dedi.

Ayrıştırıcı Siyaset Dönemi Kapanmıştır

Erdoğan, konuşmasında ayrıştırıcı siyaset tarzına karşı sert eleştirilerde bulundu. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” ifadelerini kullandı. Gençlerin tarihi bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” dedi.

Gençliğin Ruhu Geleceğimizi İnşa Edecek

Erdoğan ayrıca gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve spordaki başarılarına da değindi, TEKNOFEST kuşağına övgülerde bulundu: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Zirvede ödül alan gençleri de kutlayan Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” diye konuştu.

İstanbul’un Fetih Ruhu

İstanbul’un fethine de atıfta bulunan Erdoğan, gençlere tarih bilinci kazandırmanın önemini vurguladı: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

CHP Zihniyeti ve Tarih Reddiyeciliği

Erdoğan, ideolojik vesayete ve tarih reddiyeciliğine yönelik eleştirilerde bulunarak, “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” bu anlayışın geride kaldığını belirtti ve gençlerin bu mirası omuzlayacağını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek, hedeflerini açıkladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan tüm gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.