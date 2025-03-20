Erdoğan’dan İBB Soruşturmasıyla İlgili Açıklamalar

İFTAR PROGRAMI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

AK Parti Kongre Merkezi’nde önceki dönem milletvekilleriyle düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB soruşturması hakkında ilk defa yorumda bulundu. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini ve hukuksal sorunları memleketin problemiymiş gibi göstermeye çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deseler ki bu diploma usulüne uygun alınmıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yok, bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar.” dedi. Bu belgelerin çoğunun, bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığını belirtti.

MUHALEFETİN YANLIŞ YANITLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin medyası ve gerçekler konusunda cevapsız kaldığını savundu. Özellikle diploma ve yolsuzluk konularında yargının ortaya koyduğu iddialara yanıt veremediklerini belirten Erdoğan, “Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun alınmıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok, bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

KENDİ PARTİLİLERİNİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu belgelerin çoğunun partililer tarafından ortaya konduğunu belirterek, “Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar.” dedi. CHP liderlerinin bazılarının kapalı kapılar ardında kutlama yaptığını söyledi. Erdoğan, “Bizim ne şahsen ne parti olarak muhalefetin müsamerelerine harcayacak vaktimiz yok.” şeklinde sözlerine devam etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE’NİN TAVRI

Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partinin kurucularından Zeki Ünal başta olmak üzere vefat edenlere rahmet dileyerek, “Siyonist İsrail yönetimi katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500’den fazla Filistinli şehit oldu.” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin tarihi rolünü yüceltmeye ve Gazzeli mazlumları desteklemeye kararlı olduklarını belirtti.

AK PARTİ’YE AİDİYET VE HAZIRLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son iki asırda yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasının AK Partili kadrolara nasip olduğunu vurguladı. “Bize oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkese dokunmayı başardık.” diyen Erdoğan, eski sıfatların artık geçerliliğinin olmadığını, sadece hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. “Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz.” diyerek, AK Parti’ye aidiyetin önemine vurgu yaptı. Kırgınlıkların çözülmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, hakkı ve hakikati anlatmanın mükellefiyet olduğunu belirtti.