Erdoğan’dan İmralı Çağrısına İlk Yorum

TARİHİ BİR GELİŞME YAŞANIYOR

Türkiye, 1 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan İmralı görüşmeleri sürecinin nihayetinde önemli bir aşamaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği programda, İmralı’dan gelen çağrıyı değerlendirdi ve “Önümüzde tarihi adım fırsatı var” şeklinde konuştu. Yeni bir gelişme yaşandığını belirten Erdoğan, “İkircikli söylemlerle süreci zor sokan kimseyi Türkiye affetmeyecektir.” dedi.

YENİ BİR SAFHA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, bu süreçteki en büyük engellerin başında 40 yıllık terör sorunuyla karşılaşılan güçlü zorluklar olduğunu ifade etti. “Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek için bir sopa olarak kullanıldı” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sayesinde artık “yeni bir sayfaya geçildiğini” vurguladı.

DEMOCRATİK ALANLARIN GİDECEK GENİŞLİĞİ

Erdoğan, Türk ve Kürt vatandaşların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtirken, “Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek ve gereken bütün tedbirleri alacağız.” şeklinde konuştu. Silah ve terör baskısının sona ermesiyle siyaset alanının daha da genişleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Terörsüz Türkiye’nin kazananı Allah’ın izniyle 85 milyonun tamamı olacak.” ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT VE YARALARI

Erdoğan’ın konuşmasında 28 Şubat dönemine de değinilerek, o dönemde eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına kadar yaşanan baskılar hatırlatıldı. “28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar, halen tam olarak iyileşmiş değil.” diyen Erdoğan, o dönemde yaşanan mağduriyetlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

EĞİTİM HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Cumhurbaşkanı, “Üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini duyurdunuz.” diyerek, geçmişte yaşanan zorlukların ve haksızlıkların gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. “Mazlumların haykıran sesi oldunuz.” diye ekleyen Erdoğan, bu süreçte halkın yanında olmanın önemini vurguladı.

SÖZSÜZ GAZETECİLERİN ETKİSİ

Erdoğan, önemli bir diğer noktada da medyaya değindi. Eskiden vesayet güçlerine sözcülük yapan kalemşörlerin, CHP yolsuzluklarını aklamakla meşgul olduğunu ifade ederek, “Yeni Türkiye gerçeği ile yaşamayı öğrenecekler.” dedi. Milletin kültürel değerlerine saygı gösteren bir medya anlayışının önemine vurgu yaptı.

YAPICI ELEŞTİRİLERE AÇIKIZ

Cumhurbaşkanı, yapıcı eleştirilere ve farklı fikirlere her zaman açık olduklarını vurguladı. Türkiye’nin gücüne güç katacak önerilere saygı duyacaklarını belirten Erdoğan, “Evlatlarımızı temel hak ve hürriyetlerin serbestçe yaşandığı, demokrasisi güçlü bir Türkiye ile bir araya getireceğiz.” dedi. 85 milyonun tüm bireylerini birinci sınıf vatandaş haline getirdiklerini belirten Erdoğan, anayasadaki ilk dört maddeye bağlı kalacaklarını ifade etti.