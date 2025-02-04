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Erdoğan’dan İŞKUR ve İstihdam Mesajları

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PROGRAMA GİRİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik istihdam olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu program, gençlerin iş gücü piyasasına girişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Erdoğan, konuşmasında, “Bu strateji ve program, iş bulma yollarını hızlandıracak ve gençlerin iş hayatına aktif katılımlarını teşvik edecek.” ifadesine yer verdi. Gençlerin iş bulma süreçlerini desteklemek için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti. İŞKUR’un mevcut programlarının yenileneceği ve genişletileceği bilgisi paylaşıldı.

İSTİHDAMDAKİ ARTIRMA Hedefi

Cumhurbaşkanı, “Bu programla birlikte istihdamda önemli artışlar sağlanacak ve gençlerimiz yarının liderleri olacak.” dedi. Gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli bir katkı sağlayacak olan bu program, Türkiye’nin ekonomik büyümesine de ivme kazandırmayı amaçlıyor.

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