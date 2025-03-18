Erdoğan’dan İsrail’in Gazze Saldırısına Tepki

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle düzenlenen iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan Erdoğan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filistinli kardeşlerimiz için duyduğu endişeleri ifade eden Cumhurbaşkanının sözleri şu şekilde: “Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir.” Erdoğan, “Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlar karşısında Türkiye’yi bulacaklardır. Siyonist rejim, Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarla terör devleti olduğunu bir kez daha sermaye etmiştir. Bu süreçte, dört yüzün üzerinde masum insanın katledilmesi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NE VURGU

Ramazan Ayı’nın getirdiği hayırları dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun” dedi. Aynı zamanda, şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan bu zaferin önemini vurgulayarak, “Camları ve kanlarıyla hafızalara kazınan direniş kıyamıyla, Çanakkale’de destan yazan şehitlerimizi anıyorum.” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynamış kahramanları saygıyla anarak, “Kahraman ordumuzun tüm komutanlarını rahmetle yad ediyorum. Onların oltaya getirdikleri kahramanlıklar, aziz vatanımızı düşman çizmelerine çiğnetmeyen değerlerimizdir” dedi.

KALICI BARIŞ İÇİN MÜCADELE

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diyerek, ülkenin kalıcı barış ortamına kavuşması için çabaların artacağını belirtti. “Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir. Bu topraklarda kader ve gönül birliğini ilelebet hakim kılmak temel amacımızdır” sözleriyle bu amacın gerçekleştirilmesindeki kararlılığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ İLE GURUR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerine de değinerek, “Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde seksen seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayisinde parmakla gösteriliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her ne suretle olursa olsun bu vasıflarının zedelenmesine de göz yummayız.” şeklinde konuştu. İHA ve SİHA’ların yanı sıra, yerli uçak, helikopter, gemi ve denizaltı projelerinin başarısını vurguladı.

ORDUMUZUN DEĞERİ

Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin, vakar ve iman gibi önemli özelliklerini hatırlatarak, “Bu değerleri korumak, her bir askerin temel görevidir” dedi. “Sözlerime son verirken, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diyerek, programı tamamladı.