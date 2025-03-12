Erdoğan’dan İstiklal Marşı İçin Mesajlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünü kutluyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. 12 Mart 1921 tarihi, yalnızca bir marşın kabulü değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı.

MEHMET AKİF ERSOY VE MİRAS

Erdoğan, merhum Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme alarak “bizlere eşsiz bir miras bıraktığını” belirtti. “Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur” dedi.

ISTİKLAL MARŞI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikiminin en güzel yazılı ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlediğini ifade etti. “Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz” sözlerini ekledi.

Türk Mİletinin KAHRAMANLARI

İstiklal Marşımızın kabulünün 104’üncü yıl dönümünde, “Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan başta Merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.