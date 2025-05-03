Erdoğan’dan KKTC’de Güçlü Mesaj: KKTC’dir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış törenine katıldı ve burada yaptığı konuşma ile Kıbrıs Türk halkına ve dünya kamuoyuna önemli mesajlar gönderdi. 3 Mayıs 2025’teki açılışta Erdoğan, “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir” diyerek Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan sarsılmaz desteğini yinelemiş oldu. Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, Kıbrıs Türk halkının azmi ve haksızlıklara karşı mücadelesinin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu eser, sadece bir bina değil, bir devletin varoluş tezahürüdür” dedi. Cumhurbaşkanının açıklamaları arasında “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan, kardeşliğin bozulmasına yönelik çabalara karşı duracaklarını da vurgulayarak, “Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz” diye konuştu.

KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİ

Cumhuriyet Yerleşkesi projesinin Kuzey Kıbrıs’ın gurur kaynaklarından birisi olduğunu belirten Erdoğan, Kıbrıs Türk halkına yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Yerleşkenin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü olduğuna ve adaletsizliğe karşı bir devleti var etmenin önemine dikkat çekti. “Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor” diyen Erdoğan, yerleşkenin her yönünün özgürlük ve mücadele ruhunu taşıdığını da belirtti. “Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar” diyerek provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs’ta çözümün bedelinin Kıbrıs Türk halkına ödetilemeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olacağını ifade etti. “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ortak irademizdir. Türkiye’nin ve KKTC’nin vizyonudur” diyerek bu konudaki kararlılıklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının adalet arayışının ve varoluş mücadelesinin yanında duracaklarını belirtmesi, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumunu pekiştirdi.

CUMHURİYET MECLİSİ’NDE YENİ DÜZENLEMELER

Cumhuriyet Meclisi binası toplamda 20 bin 10 metrekarelik bir alanda inşa edildi. Binada başkanlık ve başbakanlık makamlarının yanı sıra, 157 kişilik genel kurul salonu ve 25 milletvekili makam odası bulunuyor. Ayrıca, 135 kişilik bir konferans salonu ve 252 kişilik bir yemek salonu da mevcut. Binada farklı etkinlikler için toplamda 16 toplantı odası inşa edilirken, bu yeni düzenlemelerle Kıbrıs Türk Meclisi’nin işleyişinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekare yeşil alan tasarımıyla toplam 452 bin 428 metrekarelik bir millet bahçesi de inşa ediliyor. Bu bahçede sosyal donatıların yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile bin kişilik amfi tiyatro gibi çeşitli alanlar yer alacak. Ayrıca, 2 bin 252 kişilik bir millet camii inşası da devam etmekte. Külliye projesinin son aşamasında yüksek mahkeme ve millet kütüphanesi yapımına da başlanmış durumda.