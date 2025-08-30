Erdoğan’dan Mezunlara Sert Uyarı: “Bizi Bulur!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan 38’i Türk, 2’si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE VE EĞİTİMDE BAŞARI

Mezun olan öğrencileri kutlayan Erdoğan, “Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor” şeklinde konuştu.

TÜRK SILAHLI KUVVETLERİ’NİN GÜCÜ

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adımın atıldığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti” ifade etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanların, “Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler” diyerek düşmanların planlarının bozulduğunu aktardı.

GÜÇLÜ ORDU İÇİN YATIRIMLAR

Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız” dedi. ASELSAN’da yapılan önemli teslimatların yanı sıra ordunun donanımını geliştirmenin önemine değinerek, “İşte bu hafta ASELSAN’da çok önemli teslimatlar yaptık” açıkladı.

ÖĞRENCİLERE HATIRLATMALAR

Öğrencilerin eğitim aldığı Milli Savunma Üniversitesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz” diyerek onlardan sorumluluklarının bilincinde olmalarını rica etti.

İNSANİ DEĞERLER VE MİLLET GÜVENİ

Cumhurbaşkanı, öğrencilere, “Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın” uyarısında bulunarak, Gazze’de yaşanan vahşete de değindi. Erdoğan, “Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

HİZMETKARLIK VURGUSU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplinin ve vatan sevgisinin temeli olduğunu belirten Erdoğan, “İcra ettiğiniz meslekte disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz” dedi. Mezunlara bundan sonraki meslek hayatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmaları gerektiğini hatırlattı.

MEZUNLARA SİYASİ ETKİLERDEN UZAK DURMA TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin, “Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın” diyerek moral bozukluğuna izin vermemeleri gerektiğini söyledi. “Hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz” ifadelerini kullanarak, güvenle mesleklerine sarılmaları gerektiğini vurguladı.