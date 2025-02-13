Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar: Türkiye-Pakistan Kardeşliği

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMLAŞMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyaretinin başlangıcında yaptığı konuşmada, “Sayın Başbakan, aziz kardeşim, değerli heyet, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan’ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum” ifadelerini kullanıyor. Bu açıklama ile Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü bağları vurguluyor.

İKİ KARDESH ÜLKE

Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeşlik hukuku ile birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtiyor. İki büyük ülkenin birlikte geçmişte yaşanan tarihler boyunca birbirlerine nasıl destek verdiklerini dile getiriyor. Çanakkale ve İstiklal Harbi sırasında Pakistan’dan gelen destek, ilişkilerin güçlü duruşun en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

TARİHİ BAĞLAR

Cumhurbaşkanı, Pakistan’ın milli şairinin Çanakkale Savaşı’na ilişkin mısralarının herkesin hafızasında yer ettiğini ifade ediyor. Bu güçlü tarihi ve beşeri bağlar ışığında 2009 yılında tesis edilen iş birliği konseyi, günümüzde dayanışmayı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizma olarak öne çıkıyor.