Erdoğan’dan Özgür Özel’e Tazminat Davası

CUMHURBAŞKANI’NA YÖNELİK HAKARETLERİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir dava dilekçesi sundu. Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 9 Nisan Çarşamba günü Şişli Belediyesi önündeki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler ele alındı. “Davalı Özgür Özel, her mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleriyle, siyasi hayatını sövgü ve saldırılarla örerek, kendi partisinin karıştığı yolsuzluk ve diğer şaibeleri örtbas etmeye çalışmakta” ifadesi dikkat çekti.

KAMU DÜZENİNİ TEHDİT EDEN BEYANLAR

Dilekçede, “Bu süreçte çeşitli bürokrat ve siyasetçilerle beraber müvekkilimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza çamur atarak, algı oluşturmak, komplo teorileri ve dezenformasyon oluşturmak, tahkir ve tezyifle kamu makamlarını yıldırmaya çalışmaktadır” denildi. Özel’in ifadelere göre bu eylemler yalnızca kişisel eleştirilerin ötesine geçerek, kamu düzenini tehdit eden potansiyele sahip. Dilekçede, Özel’in dile getirdiği söylemlerin açıkça çarpıtılarak gerçeğe aykırı hale getirildiği kaydedildi.

Dilekçede, “Davalı, müvekkilimiz ve birçok kamu görevlisi hakkında komplo teorileri üretmiş ve bunları kamuoyuna yaymış” denilerek, Özel’in “17-25 Aralık sürecinde FETÖ tarafından uydurulan iftiraları yeniden gündeme taşıdığını” vurgulandı. Müvekkilinin; “FETÖ kaynaklı mesnetsiz isnatlarla yıpratmayı hedeflediği” ifade edildi. Ayrıca bu durumun nefret söylemi olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Dilekçede, “Davalının bu şekilde yürüttüğü sistematik tezvirat yalnızca müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda hak arama hürriyetini de zedelemektedir” değerlendirmesi yer aldı. Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak, müvekkilinin maruz kaldığı manevi zararın tazminini talep etme hakkı bulunduğu belirtildi.

Mitingde meydana gelen olayların, müvekkilime yönelik topluca hakaret ile organize bir şekilde yapıldığı ifade edilirken, dilekçede “Davalının toplumda huzursuzluk yaratmaya yönelik söylemlerinin dikkate alınması” gerektiği vurgulandı. Mahkemeden, Özel’den 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.