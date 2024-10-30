Erdoğan’dan TBMM Grup Toplantısı Açıklamaları

ERDOĞAN’IN GRUP TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda önemli konulara değiniyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNCELİKLER

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik durumu ve sosyal politikalar üzerine yaptığı konuşmasında, gündemdeki sorunların çözümüne yönelik adımların hızlandırılacağına dikkat çekiyor. “Bu süreçte kararlılıkla ilerleyeceğiz” diyor.

PARTİ İÇİ VİCDANİ SORUMLULUK

Eğitim ve sağlık alanındaki iyileştirmelere vurgu yaparak bu alanlarda yapılan çalışmaların toplumun refahını artırdığını belirtiyor. “Eğitim, geleceğimizin temeli” diyor.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Ekonomi ile ilgili yapacağı yeni adımlar ve geleceğe dönük projelerle ilgili de bilgiler veriyor. “Türkiye’yi daha ileriye götürecek projeleri hayata geçireceğiz” ifadesini kullanıyor.