Erdoğan’dan TOKİ Konut Projesi Açıklaması

DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için planlanan sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları, kamuoyunun ilgisini çekiyor. TOKİ’nin belirli dönemlerde uyguladığı konut projeleriyle ilgili merak edilenler arasında, “e-Devlet 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman başlayacak?” sorusu öne çıkıyor. 2025 TOKİ başvuru tarihleri hala belirsizliğini koruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada TOKİ’nin sosyal konut projelerine değindi. Konut ve kira fiyatlarının enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde etkili olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2024 yılında bu durumların enflasyona etkisini asimetrik olarak gözlemlediklerini belirtti. Erdoğan, bu durumun önüne geçmek için hazırlık içerisinde olduklarını ifade ederek, “Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi… Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşünülen sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli değil. TOKİ’nin bu konuda yakında resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Gelişmeleri takip etmek için TOKİ’nin resmi internet sitesini (www.toki.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. TOKİ sosyal konut projelerine başvuru genellikle e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru tarihleri belli olduğunda, e-Devlet sistemine giriş yaparak TOKİ’nin başvuru sayfasına ulaşabilir ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler, TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-Devlet platformunda yer alacaktır. Şu an itibarıyla TOKİ 2025 sosyal konut başvuruları için resmi bir tarih ilan edilmemiştir. Başvuru tarihleri ve koşulları belirlendiğinde, TOKİ’nin resmi kanallarından bilgi verilecektir. Bu konu hakkında resmi açıklama geldikçe haber kanalımızda bilgilerinizi güncel tutacağız.