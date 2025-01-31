Erdoğan’dan Yangın Faciasına Yönelik Açıklama

ANTALYA İL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

AK Parti’nin il kongreleri devam ediyor. Bugün Antalya’da gerçekleştirilen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında 31 Mart mahalli seçimlerinde beklenen sonuçları elde edemediklerini belirtti. “Antalya’da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticleri alamadığımızı farkındayız” diyen Erdoğan, siyasetin uzun soluklu bir mücadele olduğunu vurguladı. “Bir felsefeci, ‘hiç yenilmemiş insan, hiç savaşmamış olandır’ diyor. Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı” sözleriyle, geleceğe yönelik hazırlıkların önemine dikkat çekti.

SEÇİM HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre ile birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 2029 Mahalli İdareler seçimleri için hemen çalışmalara başlanması gerektiğini söyledi. “Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde üç yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım” diyen Erdoğan, muhalefet ile sanal tartışmalara yer olmadığını ifade etti.

TURİZM RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılına ait turizm rakamları açıklandı. Erdoğan, “Hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,3 milyon kişi. Turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu” dedi. Bu sonuçların, bölgede yaşanan zorluklara rağmen elde edildiğinin altını çizdi.

TEDBİR ALMA İHTİYACI

Kartalkaya’da yaşanan faciada hayatını kaybedenler için gereken adımların atılacağını ifade eden Erdoğan, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz” dedi.

GÜVENLİK VE EKONOMİ VURGUSU

Erdoğan, güneydeki gelişmeleri izlediklerini ve güvenlik hattını tamamlayıncaya kadar durmayacaklarını söyledi. “Enflasyon düştükçe sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız” şeklinde bir mesaj verdi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi eleştirerek, “Ülkemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmak istemiyorlar” dedi. CHP Genel Başkanı’nın davranışlarını eleştiren Erdoğan, “Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, kendince ahkam kesiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Özgür Özel ikinci sarı kartı da görecek. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık” diyerek partinin içindeki kavganın dikkate alınmaması gerektiğini belirti.