Erdoğan’dan zirve hakkında önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

BİR ARAYA GELMEK BİRİMİZİN TEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyonu tanımak için bir araya geldik” ifadesiyle, birlik içinde ve iş birliği temeli çerçevesinde hareket etmenin önemine dikkat çekti. Bu dönemde, ortak eylem ruhunun her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

DÖNÜŞÜMÜ AVRUPA’DA BAŞLATMALIYIZ

Güvenlik ve refah konularında Avrupa kıtasının kendine has dönüşümü başlatması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Arz ve tedarik zincirleri, kritik mineraller gibi birçok alanda muazzam iş birliğine sahibiz” dedi. Avrupa’da geçmişte yaşanan savaşların, güvenlik ve savunma konularında birleşmenin yapılması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ ÖNEMLİDİR

Türkiye’nin, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’da önemli bir aktör olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin enerji alanındaki anlaşmaları ve yatırımları ile bu konudaki hedeflerine yaklaştığını belirtti.

Ukrayna’daki duruma da değinen Erdoğan, “Silahların susması için kritik dönemdeyiz” ifadeleriyle tarafların barışa teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti. İstanbul’da yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağını, barış için diyalog kanallarını açık tutma çabalarına güven duyduğunu söyledi.

GAZZE’DE ACİL YARDIM GEREKİYOR

Erdoğan, Gazze’de 20 aydır süren felakete vurgu yaparak, “Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu. Avrupa’nın bu insani krize kayıtsız kalmasının bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca, Suriye’deki çatışmaların sona ermesi için atılan adımları ve Trump’ın yaptırım kararlarını kaldırmasını önemsediğini belirtti. Diğer yaptırımların da kaldırılmasını beklediğini ifade etti.