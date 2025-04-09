Erdoğan-DEM Heyeti Yarın Beştepe’de

SİYASİ ARENA HAREKETLENİYOR

Türkiye’de siyasi sahne oldukça dinamik bir yapı sergiliyor. 22 Ekim’de Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla Terörsüz Türkiye için adımlar hızla atılmaya başladı. Bu süreçte üç kez İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, beklenen bildiriyi kamuoyuna sundu. İmralı’dan gelen açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu gelişmeler sonrasında DEM heyetinin siyasi parti ziyaretleri yeniden başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmesi merakla bekleniyordu. Bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle yarın görüşeceğini duyurdu. Ancak görüşmenin yer ve zamanına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Hemen ardından görüşmenin detayları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan DEM heyetini yarın saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik gerçekleştirilen adımlar çerçevesinde, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve feshetme çağrısında bulunmuştu. Bu gelişmeler eşliğinde DEM heyeti, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri de kamuoyunu meşgul eden bir konu haline geldi. Erdoğan, kendisine yöneltilen soruya “Randevu isterlerse görüşürüz” yanıtını vererek görüşmeye onay verdi. Heyet, bu açıklamanın hemen ardından randevu talebinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ise görüşmenin bu hafta içerisinde gerçekleşeceğini bildirdi.