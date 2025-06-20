Erdoğan, Dijital Zorbalığa Dikkat Çekti

EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında, sosyal medya zorbalıklarının oluşturduğu risklerle ilgili uyarılarda bulundu. “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” diyerek, eğitim sisteminin çağın gerekliliklerine uygun olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, eğitimde fiziki şartların yanı sıra fikri altyapının da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan, başarısız olan eğitim sistemlerinin, kökleriyle bağlarını koparmış bir anlayışın ürünleri olduğunu ifade etti. “Müfredatından eğitimci kadrosuna çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur.” dedi. Fiziki ve teknik imkanları çağın gereksinimlerine uygun hale getirdiklerini, eğitim kurumlarını modern bir yapıya kavuşturduklarını dile getirdi. FATİH projesi kapsamında dijital teknolojilerin her sınıfa ulaşması için 21 bin 576 okulun altyapısını tamamladıklarını açıkladı.

DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ROLÜ

Erdoğan, 8 bin 200 okul için hızlı internet hizmeti sunacaklarını ve öğrencilere modern öğrenme ortamları sağlamak için 626 bin 441 etkileşimli tahtanın sınıflara yerleştirildiğini aktardı. Ayrıca, yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatlara dikkat çekti ve yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki rolünün giderek arttığını vurguladı. Ancak, bu uygulamaların kişileri hazıra alıştırma riski taşıdığına inandığını söyledi.

DİJİTAL ZORBALIKLA MÜCADELE

Erdoğan, dijital zorbalığın her yaş grubunu tehdit ettiğini belirtti. “Dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışlar çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye atıyor.” dedi. Çocuklar başta olmak üzere herkesin bu sorunla karşı karşıya olduğunu dile getiren Erdoğan, dijital zorbalığın önlenmesinin önemli bir konu olduğunu vurguladı. Özgürlüğün başıbozukluğun ve kural tanımazlığın yanı olmadığını ifade etti.