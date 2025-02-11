Erdoğan Endonezya’da Yetkililer Tarafından Karşılandı

ERDOĞAN’IN ENDONEZYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelirken kendilerini bayraklarla karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu samimi anlar, Erdoğan’ın Endonezya’ya olan ziyaretinin sıcak bir başlangıcı oldu.