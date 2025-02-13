Erdoğan: Filistin Pazarlık Konusu Olamaz

ERDOĞAN’IN PAKİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu’na katılım gösterdi. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Pakistan ile 2024’te ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Pakistan’da kamu ve özel sektör alanında 50’den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği bilgisini vererek, “Yatırımların daha da artırılmasını temenni ediyoruz. Ülkemize Pakistanlı firmaları davet ediyoruz” şeklinde devam etti.

AFET SONRASI DESTEK

Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük afet hakkında da konuştu ve “Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu zor günde Pakistan halkının desteğini yanımızda hissettik” dedi. Son bir yıl içinde 986 bin kişilik istihdam artışı sağlandığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ağırladığını, Merkez Bankası rezervlerinin sürekli arttığını ve bölgedeki çatışmalar ile küresel belirsizliklere rağmen önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi.

SURİYE’DE UMUTLU GELİŞMELER

Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Suriye’de 13 yıllık zulüm yerini umutlu bir atmosfere bıraktı. Suriye’de ekonomi ve yatırımlar konusunda da umutluyuz” şeklinde bilgi verdi.

GAZZE’YE DESTEK VE MESAJ

Gazze’deki duruma vurgu yaparak, “İsrail soykırımına maruz kalan Gazze’de geçici ateşkes sağlanmıştı. İsrail’in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle ateşkes mutabakatı çıkmaza girdi” dedi. Erdoğan, “Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına sürüklenmeye çalışılıyor. Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistin toprakları pazarlık konusu yapılamaz.” diyerek güçlü bir mesaj verdi.