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Erdoğan, HSK’ya 4 Yeni İsim Atadı

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HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, 4 yeni isim HSK üyeliğine atandı. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, HSK üyesi olarak atandı.

TBMM’DE SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde ise Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak belirlenmişti. Bu atamalar, Türkiye’deki adalet sisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak.

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