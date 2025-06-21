Erdoğan, İİT Zirvesi’nde İran’ı kınadı

ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumunda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “90 yıl önce Hitler’in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu’nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor” dedi. Ayrıca, “Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

İSLAM İTTİFAKINA DAVET

Cumhurbaşkanı, toplantının etkilerinin sadece ülkelerde değil, “inşallah tüm dünyada hissedilecektir” ifadesini kullandı. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerini anarak, Türkiye’nin bu acıyı paylaştığını belirtti. “Zafer mutlaka inananların olacaktır. Barış konuşacağımız güzel günleri göreceğimize ben yürekten inanıyorum” dedi. Son iki yıldır İsrail’in katliam politikalarıyla daha fazla yüzleşildiğini vurguladı. Gazze’deki insanlar için çekilen acıları da gündeme getirerek, “Gazze’de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Erdoğan, İsrail’in saldırılarına karşı sert çıkışta bulunarak, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur” dedi. İran halkının da direneceğini ifade ederken, söz konusu saldırıların nedenlerinin dikkat çekici olduğunu belirtti. “Netanyahu hükümeti 13 Haziran’daki saldırılarıyla müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir” şeklinde konuştu.

SİYASAL ÇÖZÜM VE İŞBİRLİĞİ

Türkiye olarak yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Erdoğan, “Gazze halkının açlıkla cezalandırılmasına, yerleşimci terörüne asla esir kalmayacağız” dedi. Diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunarak, “Sükunetin tesisi için çok ciddi gayret sarfettik” ifadesini aktardı. İstanbul’un kaderinin, diğer önemli şehirlerin kaderiyle bir bütün olduğunu söyledi. İslam dünyasının bu ortak meseleler karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

SURİYE’DE YENİ BİR DÖNEM

Suriye’nin İİT üyeliğine dönmesi ve uluslararası topluma entegrasyonunun memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin desteğini artırarak süreceklerini de ifade etti. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması için tüm İslam aleminin desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Yardımlaşarak zorlukların üstesinden geleceğiz” diyerek kapanışı yaptı.