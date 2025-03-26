Erdoğan’ın Annesine Hakaret Eden Şüpheli Gözaltında

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI SOKAKLARDA GERGİNLİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrası yaşanan gelişmeler gündemi sarsıyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının arından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, peş peşe yaptığı çağrılarla sokağı hareketlendirdi. Saraçhane’de gerçekleştirilen gösterilere katılan eylemciler, güvenlik güçlerine karşı oldukça öfkeli bir tutum sergileyerek protestolarını sürdürdü.

HAKARETLERİN HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANNESİ

Son eylemde, göstericilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan’ı hedef alması dikkat çekti. Eylemcilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik alçak bir şekilde hakaretler içeren toplu küfürlerde bulunması, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. İlk operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı ve sürecin devamında başka bir şüpheli daha tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine yönelik hakaret içeren sloganlar atan H.K. adlı şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Eylemlerin seyrine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.